В России усилили санитарный контроль на границах из-за вспышки Эболы в Африке Роспотребнадзор: из-за вспышки Эболы в Африке усилен контроль на границах РФ

Москва27 мая Вести.В связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границах России. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем канале в мессенджере MAX.

В связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке, в пунктах пропуска на государственной границе Российской Федерации усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения говорится в заявлении Роспотребнадзора

Рисков распространения Эболы на территории России на сегодняшний день нет, подчеркнули в ведомстве.

Также в РФ не зарегистрировано завозных случаев лихорадки.

Академик РАН Геннадий Онищенко ранее говорил о том, что в России Эбола может появиться только в случае завоза, но для распространения вируса контакт с зараженным человеком должен быть очень тесным. Как пояснял Онищенко, эта лихорадка передается не воздушно-капельным путем.