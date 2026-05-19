Система "Санитарный щит" обеспечивает защиту РФ уже на дальних подступах В Роспотребнадзоре рассказали о системе "Санитарный щит"

Москва19 мая Вести.Россия демонстрирует высокий уровень готовности к противодействию глобальным эпидемиологическим вызовам, активно развивая и применяя комплексную систему "Санитарный щит". Об этом ИС "Вести" сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что это позволяет противодействовать завозу в страну особо опасных инфекций, в том числе таких заболеваний, как лихорадка Эбола, что особенно важно в условиях миграционных процессов в современном мире, стихийных бедствий и изменения климата.

Этот подход служит надежным барьером, предотвращающим завозы особо опасных инфекций, в том числе таких заболеваний, как лихорадка Эбола, на территорию страны.

В этом контексте система "Санитарный щит" представляет собой не просто защитный механизм, а активный, динамичный и всеобъемлющий инструмент, готовый к противодействию любым, даже самым непредсказуемым биологическим угрозам, гарантируя безопасность граждан как внутри страны, так и за ее пределами заявили в Роспотребнадзоре

Ключевым аспектом успешной реализации проекта является тесное сотрудничество с дружественными странами, подчеркнули в ведомстве. В рамках этих партнерских отношений осуществляется экстерриториальный мониторинг, основная цель которого – выявление новых и потенциальных биологических угроз на самых ранних стадиях их возникновения, еще до того, как они смогут достигнуть российской границы.

Для реализации этой задачи в различных регионах мира создаются совместные научно-практические центры. На сегодняшний день, четыре таких современных центра Роспотребнадзора осуществляют свою деятельность во Вьетнаме, Венесуэле, Гвинее и Бурунди.

Для дальнейшего усиления охвата и эффективности мониторинга сейчас ведутся подготовительные работы по открытию пятого совместного центра в Республике Конго.

Ранее сообщалось, что Россия направит в Уганду группу специалистов Роспотребнадзора для борьбы с лихорадкой Эбола и окажет материально-техническую помощь.