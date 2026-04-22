В Роспотребнадзоре рассказали, как помогали жителям Конго справляться с холерой Попова: врачи, борющиеся с холерой в Конго, прошли подготовку в РФ

Москва22 апр Вести.Специалисты, которые борются с холерой в Конго, прошли подготовку в РФ. Об этом рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Она добавила, что специалисты из РФ только помогали местным врачам бороться с холерой, а главную роль играли именно местные медики.

Сегодня есть специалисты, сегодня есть мобильная лаборатория. В 2025 году, когда у них была серьезная ситуация с холерой, они начали работать сами, используя еще раз то, чему они научились, и те инструменты, и лаборатории, которые были переданы Российской Федерацией. И справились успешно. Да, мы присоединились, но это было как раз то, что мы присоединились. А сделали они сами рассказала Попова

Она рассказал, что действия РФ в регионе направлены именно на взаимодействие с местными специалистами.

Действия наши направлены не на формирование преимущества нашего на континенте, а именно на взаимодействие. Люди, которые здесь работают, должны сами владеть знаниями, овладеть навыками, которые позволят им формировать тот самый биологический суверенитет каждой из стран, которые участвуют в проекте рассказала Попова

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ содействует Африке в обеспечении биологической безопасности. Од добавил, что связи Москвы и стран Африки в этой сфере динамично развиваются.