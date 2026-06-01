Москва1 июн Вести.Тест-систему для диагностики лихорадки Эбола адаптировали за 12 часов. Об этом ИС "Вести" заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

По ее словам, штамм Эболы, который выявлен в Демократической Республике Конго, проявляется в эпидемической форме всего третий раз за всю историю.

Поэтому сегодня наши коллеги, российские специалисты, прибывшие туда, проверили возможности наших лабораторий ... Полностью обеспечивают биологическую безопасность и позволяют работать с такими вирусами … Для того, чтобы распознавать этот штамм … коллеги в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии, получив такую задачу … быстрее, чем четырех дней, разработали новый тест ПЦР. И мы туда уже отправили 4000 тестов для исследования, достаточно большой объем. Эти тесты были проверены уже на материале, который от больных, которые есть в Уганде. Мы выяснили, что есть необходимость поправить некоторые процессы непосредственного исследования. Коллеги поменяли рекомендации на ходу, в течение 12 часов мы адаптировали под ситуацию нашу тест-систему, и сегодня она максимально эффективна и чувствительна. Мы сегодня в этом абсолютно уверены сказала Попова

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что российские эпидемиологи вместе с коллегами из Уганды начинают работу на границе с Демократической Республикой Конго – там будет налажен санитарно-карантинный контроль из-за риска распространения лихорадки Эбола.