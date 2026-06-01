Российские эпидемиологи начинают работу с коллегами из Уганды на границе с Конго Попова: РФ вместе с Угандой развернет лабораторию на границе с Конго

Москва1 июн Вести.Российские эпидемиологи вместе с коллегами из Уганды начинают работу на границе с Демократической Республикой Конго – там будет налажен санитарно-карантинный контроль из-за риска распространения лихорадки Эбола. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила ИС "Вести" в кулуарах заседания координационного совета уполномоченных органов государств – членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности.

И коллеги из Уганды сегодня предлагают, и мы вместе с ними начинаем работать уже на границе. То есть одна лаборатория – свой путь, лаборатория пневмокаркасная разворачивается прямо на границе с Демократической Республикой Конго, таким образом выстраивая санитарно-карантинный контроль, которого до этого не было рассказала Попова

Ранее сообщалось, что число смертельных случаев лихорадки Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго увеличилось до 43, всего подтверждено 263 случая заболевания, еще более 1,1 тысячи предполагаемых случаев расследуется.