В Роспотребнадзоре назвали вспышку штамма Эболы в Конго крупнейшей в стране

Москва1 июн Вести.Вспышка штамма лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго проявляется в третий раз в истории наблюдений и является крупнейшей в этой стране. Об этом ИС "Вести" заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

По ее словам, первая вспышка лихорадки Эбола была в Уганде, а вторая – в Конго.

Штамм вируса лихорадки Эбола, который сегодня развивается в соседней Демократической Республике Конго – это штамм, который являет себя в вспышечном эпидемическом варианте всего третий раз за всю историю … Предыдущие две, при них регистрация была … 52 случаев [заболевания]. Эта вспышка значительно больше … На сегодняшний день, по уточненным расчетам министерства здравоохранения Демократической Республики Конго и Института общественного здоровья, количество заболевших порядка 350, подозрительных - 350. Диагноз выставлен 241 пациенту … Количество летальных [случаев] считают … 17 человек. То есть летальность, по расчетам, пока невысокая на количество заболевших. С подтвержденным диагнозом - это порядка 8%. Для вируса лихорадки Эбола это в самом деле очень высоко сказала Попова

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что тест-систему для диагностики лихорадки Эбола адаптировали за 12 часов.