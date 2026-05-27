Москва27 мая Вести.Угандийские власти приняли решение о закрытии границы с Демократической Республикой Конго (ДРК) на фоне продолжающегося распространения лихорадки Эбола на конголезской территории. Об этом пишет Associated Press.

Постановление вступает в силу немедленно. В Уганде сообщалось о семи случаях заражения Эболой, один из которых стал смертельным.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго приближается к тысяче человек. Из них лабораторно подтвержден 101 случай. Жертвами болезни в стране стали 220 человек.

На российских границах в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке усилили санитарно-карантинный контроль на пропускных пунктах. Как сообщили в Роспотребнадзоре, рисков распространения Эболы на территории России на сегодняшний день нет.