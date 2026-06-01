Москва1 июнВести.Все страны ОДКБ владеют технологиями противоэпидемической работы, которые нарабатываются российскими учеными. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила интервью ИС "Вести" в кулуарах заседания координационного совета уполномоченных органов государств – членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности.
Мы сегодня имеем пул специалистов хорошо обученных во всех странах ОДКБ. И во всех странах ОДКБ есть наши мобильные лаборатории, российские. Это наши новейшие технологии. Все страны ОДКБ владеют теми технологиями противоэпидемической работы, которые, собственно, нарабатываются нашими учеными и практиками. И сегодня мы уже решили задачу одновременного реагирования в течение 24 часов на возникновение любого эпидемиологического риска в каждой из наших странзаявила Попова
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в РФ нет угрозы распространения холеры. По данным ведомства, в стране не зафиксировано ни одного завозного случая заболевания.