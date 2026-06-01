Все страны ОДКБ владеют противоэпидемическими технологиями из РФ Попова: все страны ОДКБ владеют противоэпидемическими технологиями из РФ

Москва1 июн Вести.Все страны ОДКБ владеют технологиями противоэпидемической работы, которые нарабатываются российскими учеными. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила интервью ИС "Вести" в кулуарах заседания координационного совета уполномоченных органов государств – членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности.

Мы сегодня имеем пул специалистов хорошо обученных во всех странах ОДКБ. И во всех странах ОДКБ есть наши мобильные лаборатории, российские. Это наши новейшие технологии. Все страны ОДКБ владеют теми технологиями противоэпидемической работы, которые, собственно, нарабатываются нашими учеными и практиками. И сегодня мы уже решили задачу одновременного реагирования в течение 24 часов на возникновение любого эпидемиологического риска в каждой из наших стран заявила Попова

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в РФ нет угрозы распространения холеры. По данным ведомства, в стране не зафиксировано ни одного завозного случая заболевания.