Санэпидситуация в Крыму, Запорожье и Херсонской области стабильная

Москва10 мая Вести.Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Крыма, а также в Запорожской и Херсонской областях стабильная. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

С рабочей поездкой она побывала в ФГКУЗ "Противочумная станция Республики Крым Роспотребнадзора", передает ведомство в MAX.

Анна Попова отметила, что в настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях оценивается как стабильная говорится в сообщении

Глава ведомства обсудила со специалистами первоочередные задачи на предстоящий сезон и отметила необходимость неукоснительного соблюдения мер профилактики, а также поддержки высокого уровня готовности к своевременному и эффективному реагированию на любые потенциальные угрозы.