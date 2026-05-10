Москва10 маяВести.Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Крыма, а также в Запорожской и Херсонской областях стабильная. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
С рабочей поездкой она побывала в ФГКУЗ "Противочумная станция Республики Крым Роспотребнадзора", передает ведомство в MAX.
Анна Попова отметила, что в настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях оценивается как стабильнаяговорится в сообщении
Глава ведомства обсудила со специалистами первоочередные задачи на предстоящий сезон и отметила необходимость неукоснительного соблюдения мер профилактики, а также поддержки высокого уровня готовности к своевременному и эффективному реагированию на любые потенциальные угрозы.