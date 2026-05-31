Москва31 маяВести.В России нет угрозы распространения холеры, об этом Роспотребнадзор сообщил в своем канале в MAX.
По данным ведомства, в стране не зафиксировано ни одного завозного случая заболевания.
В России эпидемиологическая ситуация по холере остается стабильной и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. Риски распространения отсутствуютговорится в сообщении
При этом всего с начала 2026 года в мире было зарегистрировано более 78 тысяч случаев холеры. Болезнь поразила 23 страны, больше всего зараженных зарегистрировано в Африке.