В Роспотребнадзоре рассказали россиянам, как защититься от холеры за границей

Как защитить себя от холеры за границей: совет Роспотребнадзора В Роспотребнадзоре рассказали россиянам, как защититься от холеры за границей

Москва31 мая Вести.Главными мерам профилактики холеры являются соблюдение личной гигиены, термическая обработка мяса, употребление бутилированной воды. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в мире сохраняется неблагополучная обстановка по холере. С начала 2026 года в 23 странах зафиксировано более 78 тысяч случаев заболевания. Наибольшее число инцидентов приходится на африканские государства. Как сообщает минздрав Нигерии, в стране подтверждено 943 случая холеры, 37 из них с летальным исходом, а также свыше 1,7 тысячи подозрительных случаев. Ситуацию усугубили прошедшие ливневые дожди.

Роспотребнадзор информирует, что гражданам, находящимся в эпиднеблагополучных по холере странах, необходимо соблюдать меры личной профилактики. Для питьевых нужд, гигиены полости рта, мытья овощей и фруктов используйте только бутилированную воду в заводской упаковке, не употребляйте лед, приготовленный из сырой воды говорится в сообщении в канале ведомства в MAX

В ведомстве добавили, что особое внимание следует уделять чистоте рук — мыть их с мылом после многолюдных мест и обрабатывать антисептиками. Также не стоит употреблять в пищу готовые нарезки овощей и фруктов и приобретать продукты на рынках. Мясные и рыбные продукты, включая морепродукты, разрешается есть только после их тщательной термической обработки.