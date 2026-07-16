Эбола никогда не вызовет пандемию, заверил Онищенко Онищенко: Эбола никогда не станет причиной новой пандемии

Москва16 июл Вести.Лихорадка Эбола - очень опасная инфекция, но она никогда не станет причиной новой пандемии. Об этом в интервью РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Эбола – это опасная инфекция. Хотя против нее можно сделать и сделали уже вакцину. Она передается контактным путем, это очень опасная инфекция, но она не представляет глобальной угрозы. Она никогда не приобретет пандемический потенциал сказал Онищенко

Накануне сообщалось, что от вспышки лихорадки Эбола в ДРК умерли более 750 человек, число подтвержденных случае заболевания достигло 2011.

Как ранее заявлял Онищенко, случаи завоза Эболы в Россию не страшны, поскольку этот вирус имеет очень низкий пандемических потенциал и не передается воздушно-капельным путем.