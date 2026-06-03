Онищенко: Эбола остается в организме еще полгода после выздоровления

Академик Онищенко назвал главную опасность лихорадки Эбола Онищенко: Эбола остается в организме еще полгода после выздоровления

Москва3 июн Вести.Лихорадка Эбола имеет долгоиграющие последствия даже после выздоровления организма, предупредил Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с KP.RU.

По его словам, выздоровевший человек выделяет вирус в окружающую среду до полугода.

Коварство этой инфекции состоит в том, что даже и после того, когда человек переболеет и выздоровеет, в его организме вирус Эболы сохраняется - в печени, в других органах сказал он

Особой живучестью отличается вирус в отношении будущих матерей, сообщил академик, так как инфекция способна передаваться ребенку через грудное молоко в течение девяти месяцев даже в том случае, если женщина переболела до беременности.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Эбола не обладает пандемическим потенциалом, однако вирус способен широко распространиться на африканском континенте.