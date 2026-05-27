Средняя длительность лихорадки Эбола у человека составляет от 2 до 3 недель Вирусолог Альтштейн: лихорадка Эбола длится от 2 до 3 недель

Москва27 мая Вести.В среднем лихорадка Эбола длится у инфицированного 2-3 недели, однако случаются исключения, когда человек болеет несколько месяцев, сообщил ТАСС со ссылкой на вирусолога, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Она может длиться очень короткий срок, потому что сразу сильно нарастают геморрагические явления, человек погибает быстро. Но может длиться 2-3 недели. Это средний срок отметил он

По его словам, тяжелая форма протекания заболевания может спровоцировать повреждения органов, восстановление после которого занимает месяцы.