Союз туриндустрии не зафиксировал отказов россиян от туров в Африку из-за Эболы

Москва27 мая Вести.Российские туристы не отказываются от путешествий в страны Африки, так как вспышка лихорадки Эбола не затронула популярные туристические места, заявил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян на пресс-конференции.

Вспышка Эболы произошла в Демократической Республике Конго и Уганде. Как отметил член правления РСТ, это не популярные у туристов страны.

Куда летают наши туристы - это Южная Африка, Кения, Эфиопия, Танзания. Никаких вспышек нет и никаких отказов от путешествий мы там не фиксируем сказал Мурадян

Несколько дней назад в ВОЗ сообщали, что число вероятных случаев Эболы в ДРК превысило 900.