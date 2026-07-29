Москва29 июл Вести.Новый всплеск эпидемии ВИЧ может стать следствием дальнейшего сокращения финансирования программ по борьбе с этим заболеванием. Об этом говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

Более того, снижения финансирования сведет на нет прогресс в борьбе с ВИЧ, который был достигнут в течение последних десятилетий.

Без возобновления обязательств и действий мир рискует столкнуться с новым всплеском эпидемии ВИЧ отмечается в докладе

Согласно информации ООН, в прошлом году международное финансирование борьбы с ВИЧ в странах с низким и средним уровнем дохода снизилось на 18%, до 7,3 миллиарда долларов, что стало крупнейшим падением за почти 20 лет. Это отразилось на программах профилактики, тестирования и лечения ВИЧ. Так, в ряде африканских стран количество людей, получивших профилактику ВИЧ, сократилось более чем на 50%. Кроме того, рост заболеваемости ВИЧ фиксируется в 21 стране.

Ранее сообщалось, что в России самые высокие показатели инфицированности ВИЧ зарегистрированы в Чукотском автономном округе, Иркутской области и Алтайском крае. Среднемноголетний уровень заболеваемости в этих регионах превышен в 54, 120 и 81,6 раза соответственно.