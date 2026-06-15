В Роспотребнадзоре назвали регионы-лидеры по ВИЧ-инфицированности Роспотребнадзор: наибольшая ВИЧ-инфицированность зарегистрирована на Чукотке

Москва15 июн Вести.Самые высокие показатели ВИЧ-инфицированности в России зарегистрированы в Чукотском автономном округе, Иркутской области и Алтайском крае, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Показатели заболеваемости превысили средний уровень по стране в 34 субъектах Российской Федерации. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечены в регионах Сибири, Урала и Приволжья. В ряде регионов регистрировалась высокая заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди жителей сельских поселений отметили в ведомстве

Там также уточнили, что заболеваемость в Чукотском АО превысила среднемноголетний уровень в 54 раза, достигнув показателя 114,81 случая на 100 тыс. населения. В Иркутской области среднемноголетний уровень превышен в 120 раз – там зафиксировано 67,01 случая на 100 тыс., в Алтайском крае численность заболевших - 63,73 на 100 тыс. населения, что выше среднемноголетнего уровня в 81,6 раза.