Самыми "пьющими" регионами РФ стали Чукотка и Ненецкий автономный округ Чукотка и Ненецкий автономный округ стали лидерами в РФ по употреблению алкоголя

Москва7 июл Вести.Чукотка, Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область стали самыми пьющими субъектами РФ. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующее исследование.

По имеющимся данным, за пять лет в Ненецком автономном округе потребление выросло с 16 до 35 л чистого спирта на взрослого человека в год. На втором месте находится Чукотка, где этот показатель вырос с 14 до 29 л, а на третьем – ЕАО, где произошел рост с 19 до 25 л. При этом 75-85% выпитого алкоголя – это крепкие напитки.

Меньше всего в стране пьют в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Дагестане — до 2 л чистого спирта на человека в год говорится в публикации

Отмечается, что это может быть связано с преобладанием ислама в данных регионах, а также с кавказской традицией "ритуализированного потребления" алкоголя с большим количеством еды, тостами и разговорами, что сильно отличается от традиции быстрого употребления крепких напитков в северной части страны. В Чеченской Республике на показатель также влияет жесткое антиалкогольное законодательство.

Также мало алкогольных напитков употребляют в Москве и Санкт-Петербурге – они занимают 76 и 77 места из 82. При этом доля крепкого спиртного – 45-48%.