Москва15 июн Вести.Самым некурящим регионом в РФ стала Чечня, привело РИА Новости данные Министерства здравоохранения РФ.

Согласно данным ведомства за май 2026 года, процент курящих в Чеченской Республике составил 0,53% написали в агентстве

На втором месте в рейтинге отказался Чукотский автономный округ с процентом курящих в 1,35%, на третьем – Краснодарский край (4,63%). Также в перечень самых некурящих регионов попали Республика Ингушетия (6,01%), Донецкая Народная Республика (6,9%) и Республика Дагестан (8,88%).