Москва5 авгВести.Треть россиян не курит и не пьет спиртных напитков. Такую информацию публикует "Интерфакс" со ссылкой на аналитический центр ВЦИОМ.
Ровно треть россиян (33%) в настоящее время не курят и не употребляют алкогольные напитки…В целом, состоянием своего здоровья удовлетворены почти две трети сограждан (63%), среди респондентов до 25 лет и 26-34 лет эта доля составляет по 71%говорится в сообщении
Отмечается, что в опросе, который проходил в конце июня, участвовали 1600 россиян старше 18 лет.
Ранее в Минздраве назвали курение основной причиной возникновения рака легкого.