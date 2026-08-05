ВЦИОМ: 33% россиян не курят и не употребляют алкоголь

Каждый третий россиянин не курит и не пьет ВЦИОМ: 33% россиян не курят и не употребляют алкоголь

Москва5 авг Вести.Треть россиян не курит и не пьет спиртных напитков. Такую информацию публикует "Интерфакс" со ссылкой на аналитический центр ВЦИОМ.

Ровно треть россиян (33%) в настоящее время не курят и не употребляют алкогольные напитки…В целом, состоянием своего здоровья удовлетворены почти две трети сограждан (63%), среди респондентов до 25 лет и 26-34 лет эта доля составляет по 71% говорится в сообщении

Отмечается, что в опросе, который проходил в конце июня, участвовали 1600 россиян старше 18 лет.

Ранее в Минздраве назвали курение основной причиной возникновения рака легкого.