Москва1 авгВести.Курение – главный фактор риска возникновения рака легкого. Об этом сообщил РИА Новости директор НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди. По его мнению, лучший способ профилактики заболевания – это отказаться от вредной привычки.
На сегодняшний день у онкологов нет сомнений в том, что ведущим фактором риска возникновения рака легкого является курение. Поэтому лучше профилактикой заболевания по-прежнему остается отказ от этой вредной привычкиотметил онколог
Стилиди подчеркнул, что даже у пациентов с уже установленным диагнозом рак легкого при отказе от курения достоверно улучшаются показатели эффективности противоопухолевой терапии.
Кроме того, по словам врача, рак легкого относится к числу наиболее распространенных онкологических заболеваний во всем мире. При этом болезнь часто выявляют уже на поздних стадиях, когда лечение становится значительно сложнее.