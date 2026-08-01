Москва1 авг Вести.Курение – главный фактор риска возникновения рака легкого. Об этом сообщил РИА Новости директор НМИЦ онкологии имени Н.Н​​​. Блохина Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди. По его мнению, лучший способ профилактики заболевания – это отказаться от вредной привычки.

На сегодняшний день у онкологов нет сомнений в том, что ведущим фактором риска возникновения рака легкого является курение. Поэтому лучше профилактикой заболевания по-прежнему остается отказ от этой вредной привычки отметил онколог

Стилиди подчеркнул, что даже у пациентов с уже установленным диагнозом рак легкого при отказе от курения достоверно улучшаются показатели эффективности противоопухолевой терапии.

Кроме того, по словам врача, рак легкого относится к числу наиболее распространенных онкологических заболеваний во всем мире. При этом болезнь часто выявляют уже на поздних стадиях, когда лечение становится значительно сложнее.