Москва10 июлВести.Пищевые привычки могут стать одним из факторов возникновения онкозаболеваний. Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в интервью ИС "Вести" рассказал, как питание влияет на развитие болезни.
Например, переизбыток красного мяса, переработанные продукты, особенно неправильно переработанные, мясные полуфабрикаты являются одним из триггеров различных онкологических заболеванийотметил онколог
Он подчеркнул, что в возникновении онкозаболеваний играют роль и вредные привычки - употребление алкоголя, курение.
Алкоголь влияет на пищевод и делает ожоги пищевода, больные оказываются в группе риска по развитию онкологических заболеваний. Мы совершенно точно знаем, что курение в 30 раз увеличивает развитие не только рака легкого, но и рака мочевого пузыря, мочеточника, пищевода, гортанисказал Андрей Каприн
Он констатировал, что на данный момент - огромный перечень так называемых индуцированных раков. Поэтому пищевое поведение человека имеет большое значение.