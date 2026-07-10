В Минздраве рассказали, как питание влияет на возникновение онкологии Главный онколог Минздрава назвал главные пищевые факторы рака

Москва10 июл Вести.Пищевые привычки могут стать одним из факторов возникновения онкозаболеваний. Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в интервью ИС "Вести" рассказал, как питание влияет на развитие болезни.

Например, переизбыток красного мяса, переработанные продукты, особенно неправильно переработанные, мясные полуфабрикаты являются одним из триггеров различных онкологических заболеваний отметил онколог

Он подчеркнул, что в возникновении онкозаболеваний играют роль и вредные привычки - употребление алкоголя, курение.

Алкоголь влияет на пищевод и делает ожоги пищевода, больные оказываются в группе риска по развитию онкологических заболеваний. Мы совершенно точно знаем, что курение в 30 раз увеличивает развитие не только рака легкого, но и рака мочевого пузыря, мочеточника, пищевода, гортани сказал Андрей Каприн

Он констатировал, что на данный момент - огромный перечень так называемых индуцированных раков. Поэтому пищевое поведение человека имеет большое значение.