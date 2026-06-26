Москва26 июн Вести.Самым распространенным онкологическим заболеванием в мире признан рак кожи.

Об этом заявил главный онколог Министерства здравоохранения России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ академик РАН Андрей Каприн в разговоре с РИА Новости.

По его словам, среди всего населения Земли рак кожи продолжает оставаться наиболее часто встречающимся из всех злокачественных новообразований.

Среди женщин чаще всего диагностируется рак молочной железы, а среди мужчин - рак предстательной железы, пояснил Каприн.

Главный онколог подчеркнул, что, по совокупным данным, среди обоих полов чаще диагностируется колоректальный рак, занимая при этом одну из лидирующих позиций по летальным исходам.

Ранее главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков напомнил о важности ранней профилактики онкологических заболеваний.