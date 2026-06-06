Доктор Мясников объяснил, что делать для защиты от рака кишечника Доктор Мясников рассказал, как защититься от рака кишечника

Москва6 июн Вести.Кофе, физическая нагрузка, оральные контрацептивы и статины являются проверенными средствами, которые снижают риски развития рака кишечника. Такой информацией с ИС "Вести" поделился Александр Мясников.

Что предохраняет нас от рака кишечника?… Кофе доказанно снижает риски рака кишечника. Есть масса работ, наверное, сотни работ на эту тему. Мы знаем про печень очень хорошо. Но теперь, наверное, после печени рак кишечника – это второй по частоте рак, который мы можем снижать риски с помощью кофе рассказал Мясников

Он добавил, что физическая нагрузка – одна из основных мер профилактики.

Физическая нагрузка – это, наверное, одна из основных [мер противодействия развитию рака]… именно физическая регулярная нагрузка, если мы берем из всех видов опухоли, именно на рак кишечника она действует наиболее благоприятно пояснил врач

Доктор Мясников также отметил, что дополнительный бонус дают аспирин и статины.

Аспирин, ацетилсалициловая кислота, второе – это статины. Вот такой дополнительный бонус. Мы видим, что те, кто принимают статины, реже болеют раком кишечника, потому что статины не просто снижают уровень холестерина, а имеют определенное противовоспалительное и иммуномодулирующее действие заключил Мясников

Ранее Мясников назвал продукты, которые повышают риски развития рака. К ним относятся красное мясо, а также пища из обработанного мяса, особенно колбасы.