Москва6 июн Вести.Кофе оказывает благоприятное воздействие на профилактику рака, а также заболеваний сердца и печени. Такое мнение ИС "Вести" выразил Александр Мясников.

Кофе – это противораковый напиток. При любой болезни печени, при той же жировой печени, при вирусном гепатите, кофе предотвращает переход печени в цирроз. 3–4 чашки в день кофе необходимы человеку с больной печенью. Не просто рекомендовано, необходимо. Предотвращает переход в цирроз и рак. Любой человек с больной печенью обязан пить кофе рассказал Мясников

Он подчеркнул важность употребления кофе при болезнях суставов, а также для женщин после менопаузы.

Кофе имеет определенное значение в предохранении от рака толстого кишечника. … Вот я подагрик. Раньше я говорил, кофе при подагре нельзя. Посмотрели - можно. При болезни Паркинсона, остеопороз. Вот женщины после менопаузы - меньше кофе - остеопороз. Также благоприятно действует на кости. Кофе снижает количество инфарктов у сердечников. А тех, у кого инфаркты все-таки произошли, умирают меньше. Давно известно, эти работы повторяются и повторяются заключил Мясников

Ранее доктор Мясников рассказал, в каком возрасте нужно начинать делать колоноскопию. По его словам, после 50 лет нужно проходить эту процедуру каждые 5 лет. А в случае, если у родственников была онкология кишечника, то сроки сдвигаются на 10 лет.