Москва20 июн Вести.Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью ИС "Вести" рассказал, кто подвержен заболеванию плантарного фасциита (пяточной шпоры) и как избавиться от этого недуга.

Он объяснил, что плантарный фасциит, подошвенный фасциит, а в народе - "пяточная шпора" - это дегенеративно-воспалительное заболевание стопы, при котором происходит микротравматизация подошвенной фасции. Основная причина - перенапряжение связки.

Я не очень люблю темы, связанные с хронической скелетно-мышечной болью, потому что это долгоизлечимо, и вы никогда не воспринимаете информацию о том, что это - следствие вашего неправильного образа жизни. Вы 20-30 лет наживали себе мышечно-скелетную боль, а теперь хотите, чтобы я помог чудо-массажем, какой-нибудь вибрацией, чудо-таблеткой, а так не бывает объяснил Мясников

Доктор также рассказал о причинах возникновения пяточной шпоры.

Плантарная (подошвенная) фасция болит от постоянной травмы. Можно иметь большую шпору и не иметь боли вообще, а можно ее иметь невидимую, а будет болеть сильно. И, как правило, они болят в самом узком месте. Факторы риска - это избыточный вес. Все, что дает перегрузки, а также плоскостопие рассказал Мясников

Также он рассказал, какие упражнения необходимо делать, чтобы облегчить боль при пяточной шпоре.

Парадоксально, но лечить ее надо тоже натягиванием. Ее надо просто научить натягиваться. Как? Если человек не может сесть на шпагат и ты его сейчас потянешь за ноги в разные стороны, ты ему можешь нанести травму сухожилий. А если садится на шпагат, он тренированный, ему ничего не будет. Примерно такая же ситуация. Вот из этого состояния, когда болезненная, нагруженная, натруженная фасция начинает болеть надо сделать так, чтобы она была у вас тренирована. Есть определенный ряд упражнений. Они довольно простые. Некоторые можно делать вообще сидя, не вставая. Вы берете, ставите ногу и натягиваете на себя пальцы. Затем кладете большой палец, чтоб проверить, натянута или нет эта фасция объяснил Мясников

По его словам, упражнения - это единственное, что может помочь при этой болезни.

Потому что если нет, то это либо ударно-волновая терапия, ультразвук, но это не столько разбивает шпору, сколько уменьшает воспаление и обезболивает. Отдельно стоят инъекции гормонов кортикостероидов. Да, эффективно, да, болезненно, побочно иногда. Вот, собственно, если коротко, то все, что я готов вам рассказать о пяточной шпоре рассказал Мясников

Ранее доктор Мясников объяснил пользу ежедневного употребления кофе. По его словам, кофе оказывает благоприятное воздействие на профилактику рака, а также заболеваний сердца и печени.