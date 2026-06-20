Москва20 июн Вести.Реальную опасность представляют не экзотические "хантавирусы", а инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем от человека к человеку. Об этом врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М. Е. Жадкевича Александр Мясников рассказал в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что именно таким путем начал распространяться коронавирус и обычно распространяется грипп.

Реальная опасность для здоровья летом, зимой, неважно, это не вот эти экзотические хантавирусы или что-то, а то, что передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Хотя, смотря куда вы едете. Если вы едете сейчас в Южное полушарие, в Австралию, в Новую Зеландию или Аргентину, там сейчас самый пик гриппа. Но, в принципе, тысячи, тысячи вирусов не имеют такого строгого сезонного характера, гуляют постоянно, особенно это относится к детям, они более ранимы. … Так что надо защищаться вот от этих вирусов заявил врач

Мясников отметил, что для защиты от вирусов нужно укреплять иммунитет.

Для защиты от проникновения вот этих вирусов – рекомбинантный интерферон альфа-2b много-много лет уже, десятилетий является основой для лечения вирусных инфекций. Если мы говорим о местном применении, например, в виде капель для спрея, [они] создают условия для того, чтобы было труднее вирусам проникнуть в организм. Соответственно, лучше работает мукозальный иммунитет. Причем они безопасны в применении к беременным женщинам и детям от первого дня рождения рассказал он

Врач добавил, что при болезни нужно в любом случае сначала обязательно проконсультироваться с врачом.

Максимальная результативность лечения, допустим, того же хантавируса, достигается при добавлении интерферонов в первые дни болезни, это если мы вспоминаем мышиную лихорадку. И интерфероны являются главным барьером, который не пускает вирус Западного Нила в центральную нервную систему сказал Мясников

Ранее вирусолог сообщил, что хантавирус уже много лет присутствует в ряде российских регионов, однако опасные варианты вируса, соответствующие штаммам "Андес" или "Симномбре", в стране не обнаружены.