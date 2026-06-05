Вирусолог Альтштейн: в России пока нет штамма хантавируса "Андес"

Вирусолог Альтштейн: хантавирус давно циркулирует в РФ, но штамма "Андес" нет Вирусолог Альтштейн: в России пока нет штамма хантавируса "Андес"

Москва5 июн Вести.Хантавирус уже много лет присутствует в ряде российских регионов, однако опасный штамм "Андес" в стране не выявлен. Об этом ТАСС рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее в СМИ сообщалось, что хантавирус наиболее активно распространяется в Поволжье. Ученый уточнил, что хантавирус распространяется не только в Поволжье, но и между Волгой и Уралом.

Этот район наиболее подвержен хантавирусной инфекции считает Альтштейн.

При этом он подчеркнул, что в России не обнаружены варианты вируса, соответствующие штаммам "Андес" или "Симномбре", которые вызывают кардиопульмональный синдром. Основное заболевание в РФ, связанное с хантавирусом, — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

Альтштейн пояснил, что указанная территория давно является эндемичной из-за большого количества мышей-полевок — именно они служат естественными хозяевами вируса.