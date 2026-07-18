Доктор Мясников рассказал, почему многие заболевают после перелетов Доктор Мясников объяснил, почему люди болеют после перелета в другой климат

Москва18 июл Вести.Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ № 71 им. М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью информационной службе "Вести" объяснил, почему многие люди заболевают после перелетов и смены климата, и рассказал, как с этим бороться.

По его словам, причина – не в снижении общего иммунитета, а в ослаблении локального мукозального иммунитета носоглотки из-за высокой температуры, влажности и ультрафиолета, что дает шанс вирусам проникнуть в организм.

Мясников пояснил, что острые респираторные заболевания вызываются вирусами, которые в нормальной среде сдерживаются защитным барьером в носоглотке.

Вы едете из одной климатической зоны в другую климатическую зону. Если вы помните, в советское время мы говорили сердечникам: "Вам нельзя ездить на юг" и так далее. То есть это когда-то учитывалось. Мы теперь считаем: "А че, купил билет, приехал, все включено, я живу". Это не то чтобы у вас сниженный иммунитет общий, тогда бы вы болели и дома, и там. Но поймите, острые респираторные заболевания не вызываются переездами или простудами. Они все равно требуют наличия вируса. Но вот вы, я, все в носоглотке имеем огромное количество бактерий и вирусов. В норме. Наш организм от них надежно защищен мукозальным барьером сказал Мясников

По словам врача, в условиях акклиматизации снижается концентрация интерферона в носоглотке и восстановить его можно с помощью рекомбинантного интерферона.

Первое что у нас страдает – локальный иммунитет. Высокая температура, иная влажность и солнце. Солнце – очень важно, ультрафиолет снижает иммунитет. То есть вы попадаете потом, через несколько недель, а реально и месяцев, потому что полностью адаптация – шесть месяцев, первые недели попадания в другой климат у вашего иммунитета дисбаланс. Вот смотрите, если у вас страдает локальный иммунитет, а что такое локальный мукозальный иммунитет – это концентрация интерферона альфа-2B. Это важнейшая часть локального иммунитета. И когда много его, нормально, вирусы, которые у нас в носоглотке, не проникают, они уничтожаются. И если же у вас интерферона становится своего мало, что происходит вот в этом случае акклиматизации, когда силы уходят на другое, соответственно, вирусов забирается больше заявил Мясников

Врач порекомендовал использовать рекомбинантный интерферон альфа-2B для профилактики.

Выход простой. И, кстати, он может реально работать: при перемене климатических условий усиливаете иммунитет, локальный иммунитет добавлением рекомбинантного интерферона альфа-2B. Почему? Потому что безвреден детям с нуля, беременным женщинам, например, в виде капель или спрея, вот эти слабые группы риска он может защитить. Единственное, что храните в холоде... Это универсальное противовирусное средство, не надо заморачиваться: COVID, грипп или еще что-то. Это защита от всех вирусов посоветовал Мясников

Ранее он рассказал, как защитить себя от рака кожи.