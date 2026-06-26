Врач Каландия: перелеты могут быть опасны при ряде болезней

Врач рассказала, при каких болезнях перелет на самолете может быть опасен Врач Каландия: перелеты могут быть опасны при ряде болезней

Москва26 июн Вести.Авиаперелеты безопасны для большинства людей, однако при наличии ряда заболеваний полет может представлять угрозу здоровью человека. Об этом сообщил врач-терапевт "СМ-Клиника" Шота Каландия в беседе с RT.

Доктор объяснил, что при перелете организм сталкивается сразу с несколькими факторами, в числе которых – снижение атмосферного давления, уменьшение содержания кислорода в воздухе, длительное вынужденное сидячее положение и обезвоживание. Если для здорового человека эти изменения, как правило, проходят незаметно, то при наличии ряда заболеваний они могут спровоцировать осложнения.

Так, одним из основных противопоказаний являются острые сердечно-сосудистые заболевания, поскольку в условиях пониженного содержания кислорода возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Особую осторожность следует соблюдать пациентам, недавно перенесшим инфаркт миокарда, инсульт, а также людям с нестабильной стенокардией, тяжелыми нарушениями сердечного ритма и выраженной сердечной недостаточностью подчеркнул собеседник телеканала

Опасными также являются заболевания легких. К примеру, при наличии тяжелой бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), выраженной дыхательной недостаточности или недавно перенесенной пневмонии организму не хватает кислорода на земле, а в воздухе проблема только усилится.

Кроме того, соблюдать осторожность при авиаперелетах следует людям с повышенным риском образования тромбов, так как из-за того, что пассажиры находятся в сидячем положении на протяжении длительного времени, кровоток в венах нижних конечностей замедляется. Ситуация может усугубиться, если у человек принимает гормональные препараты, вынашивает ребенка или страдает ожирением.

Не рекомендуется летать и при наличии некоторых инфекционных заболеваний.

Высокая температура, выраженная интоксикация, тяжелое течение вирусной или бактериальной инфекции могут значительно ухудшить переносимость перелета. Кроме того, человек представляет риск заражения для окружающих пассажиров пояснил Каландия

Рассмотреть возможность отказа от авиаперелета следует также людям с заболеваниями ЛОР-органов и после некоторых хирургических вмешательств.