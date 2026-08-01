Врачи предупреждают об опасности авиаперелетов при насморке Авиаперелеты при насморке повышают риск баротравмы

Москва1 авг Вести.Летать в самолете с насморком не стоит, чтобы избежать осложнений и не заразить окружающих. Об этом сообщил ТАСС ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.

При любом проявлении острого инфекционного процесса врач рекомендует домашний режим, который решает 2 главные задачи: обезопасить людей от потенциального заражения, которое может произойти при контакте с болеющим, и обезопасить самого болеющего от затяжного течения заболевания и развития осложнений рассказал Врублевский

По его словам, главная угроза полета при заложенности носа — риск баротравмы уха. Отек слизистой блокирует евстахиеву трубу, из-за чего давление в среднем ухе не успевает выравниваться при взлете и посадке.

Однако, если избежать перелета не удалось, врач рекомендует жевательную резинку, чтобы делать глотательные движения. А также можно использовать сосудосуживающие капли для носа.

После приземления эксперт настоятельно советует обратиться к врачу для осмотра.