Москва20 июл Вести.Кондиционеры устроены таким образом, что, пропуская через себя воздух из помещения, они могут накапливать опасные вещества, которые негативно сказываются на состоянии людей. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он пояснил, что сама сплит-система не может стать причиной для возникновения, так называемой "кондиционерной аллергии".

Сплит-системы, просасывая через себя воздух из помещения, накапливают внутри конденсат, а в этом конденсате скапливается так называемая органика. То есть, это продукты, скажем так, жизнедеятельности человека. На этих продуктах жизнедеятельности очень хорошо размножаются бактерии, плесени… и даже клещи домашней пыли. Частички эпидермиса, которые слущиваются с кожей, они сначала в воздухе висят, и их тоже в кондиционер засасывают. Поэтому на фильтрах, на стенках, в конденсате, который там в этих кондиционерах образуется, все это очень хорошо размножается рассказал Болибок

По словам специалиста, если не чистить кондиционер, грязный воздух наполняет помещение и может стать опасным для здоровья людей.

Там, где работают кондиционеры и системы климат-контроля - практически то же самое - там везде возникает вот эта угроза. То есть, если вовремя не обслуживать систему, эти пути, по которым проходит воздух, зарастают, это называется по-научному, биопленками. Фильтры забиваются пылью, в которой размножаются клещи домашней пыли. И все это попадает в воздух, создает угрозу для здоровья добавил аллерголог

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