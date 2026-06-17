Москва17 июнВести.Частое чихание и заложенность носа в квартире могут быть связаны с появлением плесени в бытовой технике. Об этом NEWS.ru рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
По словам специалиста, плесневые грибы нередко размножаются в кондиционерах, увлажнителях воздуха и других приборах при недостаточной обработке.
Клинически это проявляется чаще всего в виде ингаляционных симптомов: заложенность носа, ринорея, чиханиеобъяснила эксперт
Логина отметила, что споры плесени широко распространены в окружающей среде и особенно активно размножаются в теплых и влажных условиях.
Для профилактики врач рекомендовала регулярно очищать бытовую технику и дополнительно обрабатывать ее лимонной кислотой.
Ранее эксперт Лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина поделилась, чем июнь может быть опасен для аллергиков. По ее словам, в этом месяце наблюдается высокая аллергенная нагрузка.