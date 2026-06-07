Москва7 июн Вести.Средняя температура в 20-24 градуса, а также влажность в 50-60% являются идеальными условиями для созревания плесени. Об этом ИС "Вести" рассказала ведущий сотрудник факультета почвоведения МГУ имени Ломоносова, кандидат биологических наук Анна Иванова.

В своих жилых домах мы стараемся соблюдать порядка 20–24 градусов Цельсия и влажность 50–60, желательно, процентов. Эти условия идеальны для грибов. Когда мы выращиваем свои плесневые грибы в термостате, мы создаем ровно такие же условия рассказал эксперт

Однако отмечается, что, несмотря на наличие споров грибов в домах, микросферу не нужно демонизировать. Токсины, которые выделяются спорами грибов? могут привести к болезням только в случае ослабленного иммунитета. Но даже здесь, по словам экспертов, есть оговорки.