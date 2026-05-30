Врач рассказала, как безопасно организовать пикник в сезон клещей

Москва30 мая Вести.Чтобы избежать укусов клещей, для пикника лучше всего выбирать открытые сухие поляны с низкой травой, сообщил ТАСС со ссылкой на врача-инфекциониста, сотрудника Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлию Ермолаеву.

При выборе места пикника отдавайте предпочтение сухим, открытым полянам с низкой травой, хорошо прогреваемым солнцем и продуваемым ветром. Избегайте мест с валежником, высокой травой, зарослями ивняка и осинника по берегам ручьев и рек - это их родная стихия. Не располагайтесь на траве, а пеньки и старые бревна - это "домики" для клещей и грызунов, сидеть на них - плохая идея отметила врач

Она также порекомендовала использовать пледы, тенты или клеенки в качестве подстилок для сидения, чтобы создать дополнительный барьер между человеком и насекомыми.