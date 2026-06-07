Москва7 июн Вести.Врач диетолог-нутрициолог Ирина Писарева рассказала ИС "Вести", какие подпорченные продукты еще можно спасти и употребить в пищу.

По ее словам, "реанимировать" можно яблоки, зелень и морковь.

Зелень … можно легко реанимировать. Ее кладут в холодную, прямо ледяную такую воду на минутку, на две. И увидите, как она распустится … Если [яблоки] немножко подсохли, подзавяли, вы можете … запечь их, сделать компот. Как бы ничего страшного в этом нет. И вот то же самое, например, с твердыми такими продуктами, как морковь. Если увидите, … что она немножко подпорчена, отрезать этот кусок и плюс где-то два-три сантиметра и эту часть выбросить. Если там есть чего оставить, эту часть можно использовать фактически дала совет нутрициолог

Также она добавила, что при наличии плесени или неприятного запаха, продукт стоит выбросить.

Если появился запах [у мяса], это мясо лучше не использовать. И также, например, с йогуртами, хлебом, так как они очень пористые, и грибки образуются не только на поверхности, а они уже по всему продукту. То есть, если вы увидели на хлебе образование спор грибков, ... они уже токсичны. И здесь не пройдет, если вы просто отрежете кусочек хлеба, а все остальное будете использовать. Такой хлеб лучше выбросить. И то же самое с вареньем. … Видите небольшие такие споры? … Даже если вы прокипятите варенье, они никуда не денутся и попадут в организм предупредила диетолог

Кроме того, не рекомендуется употреблять в пищу подпорченные мягкие сыры и картофель.

Также мягкие сыры, такие как моцарелла, тоже лучше уже не использовать, если будет плесень …С картофелем, например, если он позеленел, это очень часто сейчас бывает, потому что уже достаточно долго он лежит, с зимы. Вот там образуется опасный токсин … Этот картофель лучше выбросить. И обрезать с одной стороны, с другой, это уже не подойдет добавила врач

Ранее эндокринолог сети клиник "Семейная" Софья Цатурян назвала продукты, которые при диабете лучше исключить.