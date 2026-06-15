Врач Сонина: арбузы и дыни безопасны в период их естественного созревания

Врач рассказала, когда появятся в продаже безопасные арбузы и дыни Врач Сонина: арбузы и дыни безопасны в период их естественного созревания

Москва15 июн Вести.С точки зрения содержания нитратов самыми безопасными считаются арбузы и дыни, которые созрели естественным образом в открытом грунте и выросли в свой сезон. Об этом рассказала в интервью RT врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Людмила Соснина.

По ее словам, современные методы выращивания бахчевых позволяют ускорять их созревание за счет минеральных удобрений, в первую очередь нитратных. Однако избыток нитратов в арбузах и дынях может быть опасен для здоровья.

Современные технологии позволяют значительно ускорять выращивание бахчевых культур. Для этого активно применяются минеральные удобрения, прежде всего нитратные, которые стимулируют рост растений и сокращают сроки созревания плодов. Избыток нитратов в бахчевых может представлять опасность для здоровья пояснила Соснина

Врач добавила, что в легких случаях избыток нитратов может вызвать расстройство пищеварения. При этом значительное превышение допустимых норм грозит более серьезной интоксикацией организма.

По словам специалиста, нитраты влияют на обмен веществ и могут снижать способность гемоглобина переносить кислород. Это приводит к головным болям, слабости, учащенному сердцебиению и другим признакам кислородного голодания.

Гастроэнтеролог пояснила, что при регулярном поступлении нитратов в организме могут образовываться нитрозамины - соединения с канцерогенными свойствами.

Опасность может представлять продукция, которая продается вдоль дорог или долго находится под открытым солнцем. На жаре арбузы и дыни перезревают, на кожуре появляются повреждения и трещины, через которые внутрь проникают микроорганизмы, уточнила Соснина.

По этой же причине врач не рекомендует покупать уже разрезанные арбузы, особенно если они долго лежали вне холодильника.

Соснина уточнила, что нитраты необходимы для роста бахчевых, но их содержание не должно превышать санитарные нормы. Она отметила, что лучше всего наслаждаться арбузами и дынями в период естественного созревания и приобретать их у проверенных продавцов. Принцип "каждому овощу свое время" остается актуальным, заключила врач.

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