Терапевт Волкова: в день взрослому можно съедать до 500 г арбуза

Врач рассказала о норме употребления арбуза взрослым и детям Терапевт Волкова: в день взрослому можно съедать до 500 г арбуза

Москва22 июл Вести.Около 300-500 граммов арбуза можно съедать без вреда для здоровья взрослому человеку в день, ребенку - до 300 граммов, сообщила ТАСС терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Виктория Волкова.

Здоровому взрослому человеку достаточно 300-500 граммов мякоти в день. Детям в зависимости от возраста - от 100 до 300 граммов сказала специалист

Она добавила, что с осторожностью употреблять арбуз следует диабетикам, людям с хроническими заболеваниями почек, желудочно-кишечного тракта.