Москва22 июлВести.Около 300-500 граммов арбуза можно съедать без вреда для здоровья взрослому человеку в день, ребенку - до 300 граммов, сообщила ТАСС терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Виктория Волкова.
Здоровому взрослому человеку достаточно 300-500 граммов мякоти в день. Детям в зависимости от возраста - от 100 до 300 граммовсказала специалист
Она добавила, что с осторожностью употреблять арбуз следует диабетикам, людям с хроническими заболеваниями почек, желудочно-кишечного тракта.