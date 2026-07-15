Гастроэнтеролог Федосьина: при аллергии на косточковые плоды нельзя есть черешню

"Стоит соблюдать осторожность": врач рассказала, кому нельзя есть черешню Гастроэнтеролог Федосьина: при аллергии на косточковые плоды нельзя есть черешню

Москва15 июл Вести.Людям с аллергией на косточковые фрукты, пациентам с синдромом раздраженного кишечника и тем, у кого обострились заболевания желудочно-кишечного тракта, следует ограничить употребление черешни. Об этом рассказала гастроэнтеролог, гепатолог Европейского медицинского центра (EMC) Екатерина Федосьина в разговоре с РИА Новости.

Полностью отказываться от черешни большинству людей не нужно, но некоторым стоит соблюдать осторожность отметила эксперт

Врач пояснила, что людям с сахарным диабетом не запрещено есть черешню, однако необходимо контролировать ее количество в рационе и избегать употребления ягоды большими порциями за один раз.

Кроме того, не рекомендуется есть ее натощак в очень большом количестве, предупредила специалист. По ее словам, таким образом можно усилить раздражение желудка.

Ранее Общество врачей РФ назвало безопасный объем потребления черешни.