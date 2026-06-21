Врач-диетолог назвала возраст, с которого детям можно начинать давать черешню Врач-диетолог рассказала, в каком возрасте можно начинать давать детям черешню

Москва21 июн Вести.Родители могут начинать предлагать детям ягоды черешни, начиная с трехлетнего возраста. Однако стоит помнить, что у ребенка может возникнуть аллергическая реакция, поэтому первые приемы должны быть крайне ограничены. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Где-то с трех лет уже можно. Но понемножечку совсем и смотреть на реакцию. Во-первых, может быть аллергия на черешню. На косточковые перекрестная аллергия часто бывает, даже если есть на абрикосы, сливу и так далее, то может быть и на черешню. Посмотреть переносимость отметила она

Также специалист рассказала о полезных свойствах черешни и о ее положительном влиянии на состояние кожи, волос и ногтей.