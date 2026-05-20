Москва20 мая Вести.Наиболее благоприятный период для первой беременности начинается с 18 лет и длится до 27 лет. Об этом сообщила гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева.

Эксперт в беседе с NEWS.ru прокомментировала предложение своей коллеги Татьяны Власовой учить школьников не методам контрацепции, а рождению здоровых и красивых детей.

Зачем учить 14-летнюю девочку "рожать красивых детей", когда ее организм к этому не готов? Ей сначала нужно научиться не забеременеть в 14 лет… Оптимальный возраст для первой беременности — 18–27 лет сказала Афанасьева

Она подчеркнула, что половое созревание у девочек запускается в 8–13 лет, но это не означает готовности к деторождению в таком возрасте. Физиологическое и психологическое созревание организма завершается к 18 годам. Беременность до 16 лет, подчеркнула врач, чревата серьезными осложнениями, невынашиванием и рисками для здоровья самой девушки.

Ранее Минздрав определил возраст репродуктивного здоровья российских мужчин. Согласно утвержденным методическим рекомендациям по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, возрастной диапазон мужского репродуктивного здоровья составляет от 18 до 49 лет.