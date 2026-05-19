Москва19 мая Вести.Пик развития организма приходится на возраст 25-30 лет, после чего начинается процесс старения, сообщил ТАСС со ссылкой на главного внештатного гериатра Минздрава России Ольгу Ткачеву.

В среднем где-то к 25-30 годам организм достигает пика развития костно-мышечной системы. Дальше начинается постепенное снижение массы и силы мышц, снижение минеральной плотности костной ткани. Пик действительно с 25-30 лет, а дальше траектория долголетия зависит от человека отметила она

При этом в связи с увеличением продолжительности жизни границы возраста сдвигаются, молодежью сейчас считаются люди до 39 лет, уточнила Ткачева.