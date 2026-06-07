Москва7 июн Вести.Мороженое не является диетическим продуктом, потому что оно содержит в своем составе добавленный сахар – такой десерт детям младше трех лет лучше не предлагать, иначе у ребенка может сформироваться определенная пищевая привычка. Об этом сообщила ИС "Вести" член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

В качестве альтернативы родители могут сделать домашнее мороженое из натуральных фруктов или ягод, предложила специалист.

Мы стараемся до трех лет детям добавленный сахар вообще не предлагать. Лучше все-таки сделать им какое-то натуральное мороженое из фруктов. Например, из того же самого банана замороженного или замороженной клубники как фруктовый лед. Сахар очень сильно влияет на мозг, и у маленького ребенка он будет формировать уже определенную тягу к этим продуктам питания, и его потом нормальной едой будет очень сложно накормить объяснила диетолог

Также она отметила, что калорийность мороженого определяется основой, из которого делают десерт.

Фруктовый лед – это где-то 100 килокалорий, молочное мороженое – 120-180, а пломбир – уже 200-300. Если [имеется] избыточный вес, то лучше все-таки выбирать мороженое, которое меньше калорий содержит. И если вы едите немного, можно себе позволить и пломбир тоже там пару раз в неделю. 100 граммов съесть – ничего страшного не будет рассказала Макиша

Ранее сообщалось, что цены на мороженое в России снизились на 15%. Основу продаж составляют классические форматы десерта, но недавно увеличился спрос на ЗОЖ-продукцию, например, на мороженое без сахара.