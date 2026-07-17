Москва17 июл Вести.Заморозка — единственный способ сохранить витаминный состав ягод, так как высокие температуры (например, при варке) разрушают большинство полезных нутриентов. Об этом рассказала ИС "Вести" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

По мнению эксперта, трудозатраты на выращивание, сбор и последующую переработку ягод экономически не оправданы. Учитывая, что в процессе термической обработки разрушается большая часть полезных веществ, конечный продукт теряет свою питательную ценность, что делает консервацию нецелесообразной.

То небольшое количество микроэлементов, которое сохраняется в варенье, оно ни с чем не сравнимо с тем количеством сахара, который в этом варенье опять же присутствует. Если мы добавляем условно на 1 кг ягод, всего лишь условно 200—300 г сахара, а это минимум, то даже в этом случае ягодная лежкость [хранение продукта с сохранением объема и витаминов] будет очень низкая, поэтому нужно хранить просто в холодильнике, в морозильной камере. И к тому же мы все равно понимаем, что даже 300 г сахара — это все равно уже сладкий продукт. Поэтому хранить ягоды нужно только в заморозке, к сожалению, потому что в заморозке сохраняются витамины