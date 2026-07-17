Секрет идеальной заморозки ягод: как сохранить их пользу на всю зиму Диетолог Мойсенко рассказала, как правильно заморозить ягоды в домашних условиях

Москва17 июл Вести.Термическая обработка губительна для витаминов, поэтому заморозка остается лучшим методом сохранения пользы ягод. О том, как максимально сохранить биологическую ценность ягод в домашних условиях рассказала ИС "Вести" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

По мнению эксперта, термическая обработка ягод при приготовлении варенья или джема приводит к значительной потере витаминов. В качестве альтернативы диетолог рекомендует обычную домашнюю заморозку - она позволяет сохранить максимум полезных веществ на весь зимний период и не требует использования промышленного оборудования для шоковой заморозки. При соблюдении предложенной методики ягоды сохраняют свою структуру, форму и привлекательный внешний вид, не превращаясь в бесформенную массу.

Нужно положить в контейнер ягоды и присыпать маленьким количеством сахара, а далее хранить уже в морозильной камере. Тем самым сахар забирает лишнюю влагу, как только она появляется, просачиваясь через тонкие стенки ягоды и получается сухая ягода абсолютно целостная посоветовала диетолог



Она также отметила, что в быстрозамороженных плодах антиоксидантов становится даже больше, чем в свежих.

Логично абсолютно. Потому что какая-то часть жидкости вымораживается относительно сухой массы и, конечно же, антиоксидантов становится больше заявила Мойсенко

Она заверила, что замороженными ягодами необходимо запасаться на зиму в большом количестве, потому что это полезная добавка к любому завтраку, будь то каша или основа для смузи, прослойка для торта или десерт со взбитыми сливками.

Ранее диетолог Мойсенко аргументировала преимущество замороженных ягод перед консервированными, подчеркнув их более высокую биологическую ценность для организма.