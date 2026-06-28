Москва28 июнВести.Сладкие газированные напитки и кондитерские изделия с консервантами ускоряют старение, предупредила в беседе с ИС "Вести" диетолог, доктор медицинских наук, профессор Анна Гончарова.
Продукты с множеством синтетических добавок опасны для организма, отметила она.
На первое место среди вредных продуктов для нашего российского населения я бы поставила разнообразные синтетические напитки: красители, эмульгаторы, консерванты, отдушки — то, что придает вкус и запах, очень часто вызывает аллергию, поэтому результат на коже не тот, который хочетсяпояснила Гончарова
Второе место занимают промышленные кондитерские изделия.
Опять же, не потому что торты "Наполеон" или "Птичье молоко" плохи. А потому что, к сожалению, многие делают их по техническим условиям, а не по ГОСТу. И все те же эмульгаторы-консерванты и разнообразные другие аллергены вызывают кожные аллергические реакциипродолжила она
По словам диетолога, нет необходимости исключать из рациона сахар.
Все зависит от количества и качества. Наш мозг должен в сутки получить 200 г чистой глюкозы. А вот из чего он ее получит: из ложки сахара в чай, ложки меда или очень сложных продуктов — вот это большой вопрос… Поэтому, если вы хотите, чтобы на коже не было ничего ненужного, а коллаген вырабатывался как положено, то старайтесь есть простые продукты, которые вы видите. На завтрак полезны блюда из яиц и творогаперечислила профессор
Также врач посоветовала питаться сезонными фруктами и ягодами, не забывать про овощи.
Продукт номер один для кожи — это свежевыжатый морковный сок. Ох, хотя бы один-два раза в неделюпорекомендовала Гончарова
Помимо этого, врач развеяла миф о вредности глютена. Как следует с ее слов, он не имеет никакого отношения к состоянию кожи, но есть небольшой процент людей, которые имеют врожденную непереносимость, вместо пшеничной муки и пшеничного зерна они вынуждены есть рис и другие продукты, в которых нет глютена.
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