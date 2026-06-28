Диетолог назвала лучший продукт для красоты кожи, и его легко достать Диетолог рассказала, какие продукты ускоряют старение, особенно у россиян

Москва28 июн Вести.Сладкие газированные напитки и кондитерские изделия с консервантами ускоряют старение, предупредила в беседе с ИС "Вести" диетолог, доктор медицинских наук, профессор Анна Гончарова.

Продукты с множеством синтетических добавок опасны для организма, отметила она.

На первое место среди вредных продуктов для нашего российского населения я бы поставила разнообразные синтетические напитки: красители, эмульгаторы, консерванты, отдушки — то, что придает вкус и запах, очень часто вызывает аллергию, поэтому результат на коже не тот, который хочется пояснила Гончарова

Второе место занимают промышленные кондитерские изделия.

Опять же, не потому что торты "Наполеон" или "Птичье молоко" плохи. А потому что, к сожалению, многие делают их по техническим условиям, а не по ГОСТу. И все те же эмульгаторы-консерванты и разнообразные другие аллергены вызывают кожные аллергические реакции продолжила она

По словам диетолога, нет необходимости исключать из рациона сахар.

Все зависит от количества и качества. Наш мозг должен в сутки получить 200 г чистой глюкозы. А вот из чего он ее получит: из ложки сахара в чай, ложки меда или очень сложных продуктов — вот это большой вопрос… Поэтому, если вы хотите, чтобы на коже не было ничего ненужного, а коллаген вырабатывался как положено, то старайтесь есть простые продукты, которые вы видите. На завтрак полезны блюда из яиц и творога перечислила профессор

Также врач посоветовала питаться сезонными фруктами и ягодами, не забывать про овощи.

Продукт номер один для кожи — это свежевыжатый морковный сок. Ох, хотя бы один-два раза в неделю порекомендовала Гончарова

Помимо этого, врач развеяла миф о вредности глютена. Как следует с ее слов, он не имеет никакого отношения к состоянию кожи, но есть небольшой процент людей, которые имеют врожденную непереносимость, вместо пшеничной муки и пшеничного зерна они вынуждены есть рис и другие продукты, в которых нет глютена.

Ранее ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней №1 ИКМ Пироговского университета Ираида Букина сделала предупреждение о том, как диетическая газировка влияет на зубы.