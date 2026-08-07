Москва7 авг Вести.Дерматолог и косметолог Ирина Котова в беседе с RT перечислила бытовые привычки, которые ускоряют процесс старения кожи, и дала рекомендации по сохранению ее молодости.

Среди основных вредных факторов специалист выделила нарушения сна (недостаточная продолжительность, засыпание в душном или светлом помещении, привычка спать на боку или животе, а также использование гаджетов перед сном). На состояние кожи негативно влияют избыток быстрых углеводов и сахаров в рационе, нехватка воды, отсутствие физической активности, вредные привычки, сон с немытым макияжем и игнорирование фотозащиты.

Для замедления процессов старения Котова рекомендует спать по 7-8 часов в прохладной и темной комнате, ложиться около 22:00, убирать смартфоны за два часа до сна, соблюдать питьевой режим (30 мл воды на 1 кг веса) и правильно очищать кожу лица.