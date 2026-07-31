Врач Троицкая: отпуск на море может ускорить процесс старения кожи

Врач Троицкая объяснила, почему отпуск на море может состарить кожу Врач Троицкая: отпуск на море может ускорить процесс старения кожи

Москва31 июл Вести.Отдых на море может заметно усилить процессы фотостарения, объяснила врач-косметолог, дерматолог "СМ-Клиника" Ирина Троицкая в беседе с RT.

По ее словам, главным фактором старения является ультрафиолет.

Именно он отвечает примерно за 80% внешних возрастных изменений кожи. Под действием UVA-лучей разрушаются коллагеновые и эластиновые волокна, снижается плотность кожи, появляются мелкие морщины и ухудшается ее упругость. При этом повреждения накапливаются даже без солнечного ожога сказала она

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