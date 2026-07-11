Россиян предупредили о риске снежной слепоты летом на пляже Офтальмолог: летом на пляже можно получить ожог роговицы глаза

Москва11 июл Вести.Снежная слепота может возникнуть не только зимой от снега, но и летом от водоема. Причина — отражение от воды ультрафиолета, который может вызвать у отдыхающих на пляже ожог роговицы глаза. Об этом сообщила ТАСС офтальмолог, врач высшей категории Анна Крюкова.

По ее словам, первые признаки травмы проявляются не сразу, а через несколько часов.

"Отраженный от воды свет идет в глаз сильнее, чем прямой солнечный. Ожог роговицы коварен: человек отдыхает днем на пляже, а симптомы настигают его ночью, через 4-8 часов, когда отек достигает пика", — рассказала врач.

Она предупредила, что симптомами будут резкая боль, слезотечение, светобоязнь и ощущение песка в глазах.

Крюкова предупредила, для лечения снежной слепоты противопоказано применять народные средства. По ее словам, при первых симптомах можно использовать увлажняющие капли и обязательно обратиться к врачу. Также во время отдыха у водоема рекомендуется надевать солнцезащитные очки. Они должны защищать от ультрафиолетового излучения и быть достаточно крупными, чтобы максимально защитить кожу вокруг глаз.