Профессор раскрыла, как выбрать солнцезащитные очки и можно ли их носить всегда Офтальмолог Шилова рассказала, безопасно ли постоянно носить солнцезащитные очки

Москва27 июн Вести.Правильно подобранные солнцезащитные очки помогут избежать опасных болезней, вызванных сильным ультрафиолетовым излучением. На что обратить внимание при выборе летнего аксессуара, рассказала ИС "Вести" профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

Она отметила: покупать очки на маркетплейсах может быть небезопасно, лучше обратиться в оптику. На очках, напомнила специалист, обязательно должна быть маркировка, содержащая информацию о том, какую длину ультрафиолетовой волны они отсекают.

В профессиональных оптиках есть документы, которые хорошо подтверждают, что вот эта длина волны отсекается… Самостоятельно, просто так вот по виду, вы не определите [безопасность очков], потому что интенсивное затемнение линзы — это не то же самое, что защита от ультрафиолетовых лучей. Например, человеку часто кажется, если темная линза, она обязательно должна защищать от ультрафиолета. Это вовсе не так сообщила Шилова

При этом, словам офтальмолога, проверить качество очков в домашних условиях все же можно – для этого потребуется прибор с ультрафиолетовым излучением.

Вы можете через линзу посветить: если вы видите, что она задерживает ультрафиолетовые лучи, значит, эта линза подходящая пояснила врач

Выбирать, рассказала специалист, лучше очки с пластиковыми линзами – они легче и безопаснее, чем стеклянные.

Но ведь лучи-то могут попадать еще не только через линзы, они попадают и через боковые части. Если неправильно подобрана оправа, в том числе солнцезащитная, то ожог может быть не только роговицы глаза, но и ожог вокруг предостерегла Шилова

Специалист посоветовала не носить на постоянной основе солнцезащитные очки – это может негативно сказаться на зрении.

Темные очки, действительно, снижают не только контрастную чувствительность. В темных очках, если мы их просто надеваем как декоративный элемент, зрачок под темной линзой расширяется, и ненужная часть излучения попадает внутрь нашего глаза. Та, которая в норме, не должна попадать объяснила офтальмолог

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